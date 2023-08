RLP: Schnitt- und Stichverletzungen – 34-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nach einem Streit in Ludwigshafen ist ein Mann mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

LUDWIGSHAFEN. Bei einer Auseinandersetzung in Ludwigshafen ist ein 34-Jähriger am Freitagabend schwer verletzt worden. Er habe mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Samstag mit.

Er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. An dem Streit waren laut Polizei mehrere Menschen beteiligt, zu den Hintergründen lagen zunächst keine Angaben vor. Neben einem Messer sei auch eine Schreckschusspistole verwendet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Quelle: dpa)