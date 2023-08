Hausbewohner überrascht Wein-Diebe: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegenden Tage mehrere Einbrüche im Großherzogtum. In einem Fall wurden die Täter von einem Bewohner überrascht.

Gegen 15.40 Uhr wurde der Polizei am 25.8.2023 ein Einbruch in eine Wohnung in der Avenue Frantz Clement in Mondorf-les-Bains gemeldet. Dabei hatte der Täter die Wohnungstür aufgebrochen und anschliessend die Räumlichkeiten durchsucht.

Kurze Zeit später wurde ein Einbruch in der rue de Roedgen in Leudelange gemeldet. Dabei hatte(n) die oder der Täter ein Fenster aufgehebelt, um ins Innere der Wohnung zu gelangen und anschliessend Schränke zu durchwühlen.

In der rue Lohr in Mersch hatten sich die Täter über eine Verandatür Zugang zu einem Haus verschafft und anschliessend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

In der rue de la Gare in Belvaux hatte sich ein unbekannter Täter ersten Informationen nach zwischen dem 24.8. und dem 25.8.2023 über eine offene Kellertür Zugang zu den Kellerräumen eines Hauses verschafft und dort einige Gegenstände entwendet.

Zwei Täter wurden kurz nach 23.00 Uhr am 25.8.2023 von einem Bewohner bei einem Einbruch in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der rue Michel Gehrend in Luxemburg-Bonneweg überrascht. Sie entwendeten dabei mehrere Weinfalschen, bevor sie flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)