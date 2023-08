Fahrerflucht in Wittlich: 44-jährige Fußgängerin angefahren – Unfallverursacherin haut ab

WITTLICH. Am Freitagmittag ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Friedrichstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Zur besagten Zeit beabsichtigte die Fußgängerin in der Friedrichstraße in Wittlich, in Höhe des dortigen Tierbedarfes “Fressnapf”, die Straßenseite zu überqueren. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens befuhr die Friedrichstraße stadteinwärts, hielt an und gestikulierte. In der Annahme, dass die Fußgängerin nun die Straße überqueren könne, betrat sie die Fahrbahn.

Zur selben Zeit fuhr die Fahrerin des PKWs los und touchierte die Fußgängerin. Hierdurch wurde diese leicht verletzt. Die Fahrerin des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Fahrerin soll etwa 50-55 Jahre alt gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt soll sie eine Brille getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zur Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden. Insbesondere wird nach einem Verkehrsunfallzeugen gesucht, der unmittelbar nach der Kollision für einen kurzen Moment an der Unfallstelle anhielt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)