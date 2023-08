Region: Kneipen-Schlägerei endet im Krankenhaus – 24-jähriger niedergestreckt und schwer verletzt

IDAR-OBERSTEIN. Am heutigen Samstag, den 26. August, kam es gegen 3.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Kneipe in der Fußgängerzone von Idar, in der Nähe des Maler-Wild-Platzes.

Hier wurde ein 24-jähriger Mann aus der VG Rhaunen-Herrstein nach vorigen Provokationen durch einen bislang unbekannten männlichen Täter mit einem Schlag niedergestreckt und hierbei schwer verletzt. Der junge Mann erlitt unter anderem eine stark blutende Nasenbeinfraktur, die im Klinikum versorgt werden musste.

Andere Kneipengäste, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)