Wetter in der Region: Woche startet heiß und sonnig!

TRIER. Zum Start der neuen Woche müssen sich die Menschen in der Region Trier weiterhin auf Hitze einstellen.

Am Montag sind voraussichtlich Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Am Oberrhein steigen die Thermometer teils auf 34 Grad an. Den Meteorologen zufolge wird es heiter und trocken.