Schlimmer Unfall im Kreis Cochem-Zell: Motorradfahrerin (51) von Auto erfasst – tot!

LANDKERN. Im rheinland-pfälzischen Landkern, Kreis Cochem-Zell, kam es am Sonntag, 20. August, zu einem tödlichen Unfall. Eine 51 Jahre alte Motorradfahrerin ist dabei von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen.

Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei in Cochem am Sonntag mitteilte. Ein entgegenkommendes Auto habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die 51-Jährige erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Den Angaben zufolge war sie mit einer weiteren Motorradfahrerin unterwegs gewesen, die vor ihr fuhr. Es bestehe der Verdacht, dass die 49-Jährige eine Gepäcktasche verloren hatte, woraufhin die 51-Jährige diese entweder überfuhr, oder beim Versuch auszuweichen, stürzte. Die Insassen des Autos, zwei Urlauber im Alter von 69 und 81 Jahren, wurden leicht verletzt. Den Angaben zufolge standen alle Beteiligten unter Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut.