Schock in Trier-West: Mann läßt vor zwei jungen Mädchen die Hosen runter

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am Samstag, den 19.08.2023, gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz der Ladengeschäfte in der Hornstraße 17-21 in Trier zu einem Vorfall.

Hierbei entblößte sich eine männliche Person in exhibitionistischer Art und Weise vor einem neun- und einem zwölfjährigem Mädchen.

Die Polizei Trier bittet nun um Ihre Hilfe. Wer hat die Tat beobachten können und kann Angaben zu dem mutmaßlichen Täter oder dessen genutztem Fahrzeug machen?

Sollten Sie sachdienliche Angaben zur Sache machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-5210.