Rotary Indian Summer-Tour: Ausfahrt der Oldtimer für den guten Zweck

TRIER. Mit einem alten Auto ganz entspannt einen landschaftlich reizvollen Kurs steuern und dabei so ganz nebenbei auch noch etwas Gutes tun – das erwartet die Teilnehmer der diesjährigen „Rotary Indian Summer Tour“. Über 60 Fahrzeuge werden am 17. September an den Start gehen.

Auf zwei Etappen geht es von Losheim am See über Schillingen im Hochwald nach Bad Mondorf in Luxemburg. „Die Streckenlänge beträgt etwa 240 Kilometer, das Roadbook führt über reizvolle Nebenstrecken des Saarlandes und Luxemburg“, weiß Hajo Conrad vom Rotary Club (RC) Trier-Porta. Für ihn ganz wichtig: „Es wird nicht auf Zeit gefahren.“

Die Idee einer länderübergreifenden Orientierungsfahrt entstand im Jahr 2016 anlässlich der 20-jährigen Partnerschaft der Clubs Bascharge-Kordall aus Luxemburg und des RC Trier-Porta.

Alle drei Jahre kommen die gesammelten Erlöse einem gemeinsames Sozialprojekt zugute. So wurden 2019 aus den Erlösen in Höhe von EUR 20.000 dem sozialen Luxemburger Radsportverein „Tandems de la Vue“ vier neue Tandems zur gemeinsamen Ausfahrt von Sehbehinderten und einem sehenden Fahrer übergeben. Wer sich als in diesem Jahr über die rotarische Unterstützung freuen kann, steht noch nicht fest: „Der oder die Nutznießer werden nach Abschluss des aktuellen 3-Jahres-Abschnitts gemeinsam bestimmt.“

In den Jahren 2020 und 2021 musste die Veranstaltung Corona bedingt ausfallen. Seit 2022 ist der Rotary Club Lebach-Wadern mit von der Partie und übernimmt in diesem Jahr die Streckenführung im Saarland. Für Freunde von klassischen Automobilen ist diese Veranstaltung ein Muss. Lesen sich die Markennamen doch wie das Who is who des Automobilbaus: Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Austin Healey, BMW, Ferrari, Jaguar, Mercedes, MG, Peugeot, Renault, Sunbeam, Triumph und weitere sind bereits gemeldet. „Das bislang älteste gemeldete Fahrzeug stammt in diesem Jahr aus dem Baujahr 1950“, verrät Hajo Conrad. Alle Autos befinden sich im Privatbesitz, meist gesellen sich noch zwei Fahrzeuge des Luxemburger Postmuseums zu der Runde.

Eines liegt Conrad am Ende noch am Herzen: „Das Angebot richtet sich grundsätzlich auch an Nicht-Rotarier, die einen Oldtimer oder ein Sportscar besitzen und durch ihre Teilnahme eine gute Sache unterstützen wollen.“ Anmeldungen bis 31.08.2023 bitte über https://sightseeing.lu/trip oder mail an conrad@arteso.de