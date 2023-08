Trierer Gladiators: Ausbau der sportlichen Abteilung und neugeschaffenes Präsidium

TRIER. Die Saison 2023/24 bringt einige Neuerungen und Veränderungen bei den Trierer Gladiators Trier mit sich. Nicht erst nach der enttäuschenden vergangenen Saison arbeiten die Verantwortlichen der Trierer Profibasketballer an einer Umstrukturierung des Gesamtvereins, um auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein.

Sportlicher Leiter

Mit Don Beck und Jacques Schneider steht ein neues Gespann aus Head- und Assistant Coach an der Seitenlinie und der Spitze der sportlichen Abteilung. Dazu übernimmt Jacques Schneider die neugeschaffene Position des sportlichen Leiters, die als Bindeglied zwischen Profi- und Jugendabteilung fungiert und darüber hinaus wichtige Bereiche wie beispielsweise die Kaderplanung und die organisatorischen Aufgaben beinhaltet.

Athletiktrainer und Präsidium

Dazu wurde mit Reggie Miller erstmals in der Geschichte der Gladiators ein Athletiktrainer in Vollzeit verpflichtet, der auch die Teams des Gladiators Trier e.V. betreuen wird. Doch auch abseits des Parketts gibt es neue Strukturen bei den Basketballern aus der ältesten Stadt Deutschlands. An deren Spitze steht ein neugeschaffenes Präsidium, dem Präsident Achim Schmitz, Geschäftsführer Andre Ewertz, sowie Vizepräsident Christian Rech und die sportliche Leitung des Clubs angehören. Dieses Präsidium hat die Aufgabe, die Teilbereiche des Clubs noch effektiver zu administrieren.

„Es war an der Zeit strukturell etwas zu verändern und den Verein so auf die Zukunft vorzubereiten. Wir haben im sportlichen Bereich einen sehr großen Schritt zur weiteren Professionalisierung des Clubs gemacht und mit Jacques Schneider und Reggie Miller erstmals einen sportlichen Leiter und einen Athletiktrainer verpflichtet.

Hier ging es uns darum, mehr Expertise im Verein zu haben und die Aufgaben im sportlichen Bereich klarer verteilen zu können. Genau diese Aufgabe – nur abseits des Parketts – kommt auch dem neuen Präsidium zu. Hier möchten wir unsere Kapazitäten noch effektiver nutzen und die Aufgabenteilung im organisatorischen Bereich etwas umgestalten. So wird beispielsweise Christian Rech als Präsidiumsmitglied noch mehr Verantwortung für den finanziellen Bereich übernehmen und uns dort mit seiner Erfahrung und Expertise noch stärker unterstützen.

Dies soll vor allem dem Office-Team um Geschäftsführer Andre Ewertz mehr Freiraum geben um die essentiellen Bereiche wie Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation des Spielbetriebs noch effektiver gestalten zu können. Ähnlich verhält es sich im sportlichen Bereich, in dem Andre Ewertz und ich aufgrund der neuen Personalstruktur einige Aufgaben an die sportliche Leitung abgeben können. Das Präsidium wird auch als Bindeglied zwischen Verein und Gremien, wie der Gesellschafterversammlung und dem Beirat fungieren. So werden wir den in diesem Sommer eingeschlagenen, äußerst positiven Weg weiterführen und den Verein in allen Bereichen weiterentwickeln“, sagt Achim Schmitz, Geschäftsführer und Präsidiumsmitglied derGladiators Trier.