Nach Hochhausbrand: Rückkehr der Bewohner wegen Asbest-Gefahr weiter ungewiss

LANDSTUHL. Nach dem Brand in einem Hochhaus in Landstuhl ist wegen Asbest-Gefahr die Rückkehr der Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen weiterhin ungewiss.

Eine Einschätzung des Brandgutachters liege bislang nicht vor, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch.

Es bestehe der Verdacht, dass bei dem Dachgeschossbrand vom Sonntag Asbest freigesetzt worden sein könnte. Verletzt worden war niemand. Informationen zur Schadenshöhe und der Brandursache liegen weiterhin nicht vor.