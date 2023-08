Ministerin Eder: Ausbauziel bei Solaranlagen in Rheinland-Pfalz in “greifbarer Nähe”

MAINZ. Das von der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition angepeilte Ziel beim Netto-Ausbau der Photovoltaik ist nach Ansicht von Energieministerin Katrin Eder (Grüne) fast erreicht.

Bis Ende Juli seien etwa 430 Megawatt (MW) zugebaut worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Mainz mit. «Das 500 MW-Jahresziel ist damit in greifbarer Nähe», sagte Eder. In den Jahren 2021 und 2022 war das Ziel mit einem Zubau von lediglich 266 und 350 Megawatt deutlich verfehlt worden.

Weiteren Schwung erhofft sich Eder nun auch von Beschlüssen des Bundeskabinetts vom Mittwoch, die den Bau und Betrieb von Solaranlagen für Privatleute und gewerbliche Betreiber erleichtern sollen. Das Solarpaket des Bundes verstärke den Schwung der Landesmaßnahmen und helfe, die gesteckten Ziele zu realisieren.

Mit dem Solarpakt des Bundes soll konkret der Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher werden oder die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom in Mehrfamilienhäusern. Auch die Möglichkeiten für Solaranlagen auf Äckern und Feldern sollen erweitert werden. Nach dem Bundeskabinett wird sich der Bundestag mit der Reform befassen. Laut dem Gesetzentwurf soll sie mit dem Jahreswechsel in Kraft treten.