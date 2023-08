DRK Krankenhausgesellschaft: Insolvenz für fünf Kliniken in Rheinland-Pfalz

Dass auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in der Klinikkrise in eine Schieflage geraten ist, war bekannt. Jetzt hat die DRK Krankenhausgesellschaft in Rheinland-Pfalz einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung gestellt.