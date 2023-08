Zum Friedhof bestellt: Messer-Überfall auf Taxifahrer in Luxemburg

PETINGEN. Am 6. August 2023 wurde in der Rue Prinzenberg in Petingen gegen 23.50 Uhr ein Taxifahrer überfallen. Er wurde zum Friedhof von Petingen bestellt, wo ihn drei Männer mit einem Messer bedrohten und ihm anschließend zwei Geldbörsen entwendeten.

Alsdann flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Eisenbahnbrücke. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife die drei mutmaßlichen Täter stellen und das Diebesgut sicherstellen. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)