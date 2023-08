RLP: Bahnstrecke nach spektakulärem LKW-Unfall an Brücke wieder freigegeben

WÖRTH AM RHEIN/KARLSRUHE. Der Bahnverkehr zwischen dem südpfälzischen Wörth am Rhein und Karlsruhe ist nach einer Sperrung wieder freigegeben. «Es läuft alles wieder», sagte eine Bahnsprecherin am Samstag.

Der Bahnverkehr war am Freitag zwischenzeitlich gestoppt worden, da ein Lastwagen gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt war. Auf der Ladefläche stand ein weiterer LKW.

Der Fahrer hatte laut Polizei die maximal zulässige Gesamthöhe unter der Brücke nicht beachtet und war deshalb mit seinem Fahrzeug hängengeblieben. Experten hätten die Brücke überprüft und grünes Licht gegeben, sagte die Bahnsprecherin. (Quelle: dpa)