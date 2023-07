Randale im Fitnessstudio: Mann schmeißt mit Hantelscheiben – Polizei droht mit Taser

MAINZ. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person in einem Fitnessstudio in der Großen Bleiche. Dort meldeten Zeugen einen jungen Mann, der mit Hantelscheiben um sich werfen würde und dadurch auch schon einen Spiegel beschädigt hätte. Zudem würde er die anderen Kunden zu Kämpfen herausfordern.

Vor Ort konnte der aggressive 28-jährige Mainzer oberkörperfrei angetroffen werden. Er forderte auch die Einsatzkräfte zu Kämpfen heraus und lies sich auf keinen geordneten Dialog ein. Nach der Androhung des polizeilichen Tasers konnte er letztlich durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden.

Er wurde daraufhin, mit angelegten Handschellen, auf die Polizeiinspektion Mainz 1 gebracht. Auf richterlichen Beschluss musste der Mann den Abend in einer Zelle verbringen, bis er sich beruhigt hatte. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen. Was der Grund für das Verhalten des Mannes war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage waren mehrere Streifenwägen vor Ort. Der Einsatz wurde zudem von mehreren Passanten und Gästen gefilmt und auch in sozialen Medien geteilt. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)