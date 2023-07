Brückenbauer für Arzneimittelherstellung: Hochschule Trier kooperiert mit Bayer

TRIER. Zusammen mit der Bayer AG als Praxispartner startet der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier zwei attraktive duale Studiengänge zur (bio)pharmazeutischen Arzneimittelherstellung. Der praxisintegrierte Bachelor-Studiengang startet bereits im kommenden Wintersemester, der praxisintegrierte Master-Studiengang folgt zeitversetzt im Sommer 2025.

Bewerbungen für den Bachelor-Studiengang bzw. Einschreibungen sind bereits möglich. Als Antwort auf den Mangel an Fachkräften für Planung und Betrieb von (bio)pharmazeutischen Produktionsanlagen und Reinräumen kooperiert das internationale Life-Science-Unternehmen Bayer künftig mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. „Wir brauchen Brückenbauer für die biopharmazeutische Arzneimittelherstellung: Hochqualifiziertes Personal, das die verschiedenen Fachdisziplinen für die Planung und den Betrieb von komplexen Produktionsanlagen miteinander verbindet. Diese wollen wir in dem neuen Studiengang gemeinsam mit der Hochschule Trier praxisnah ausbilden“, betont Ludger Schlüter, bis Juni Leiter Engineering der Bayer Abteilung Engineering & Technology (E&T), anlässlich der Vereinbarung.

Wesentliche Bestandteile der umfangreichen Kooperation sind die beiden neuen Studiengänge „Biopharmazeutische Arzneimittelherstellung (dual)“ mit einem Bachelor-Abschluss sowie der darauf aufbauende Master-Studiengang „Reinraum-Technologie bei der Arzneimittelherstellung (dual)“. Neben einem fundierten Wissen über die naturwissenschaftlich-technischen Grundlagen sowie Kompetenzen der (bio-)pharmazeutischen Verfahrenstechnik erlangen die Studentinnen und Studenten vertiefende Kenntnisse über das Reinraum-Engineering und die bestehenden regulatorischen Anforderungen.

Diese Kompetenzen ermöglichen die Arbeit in interdisziplinären Projektteams, wie sie bei Bayer und anderen Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie tagtäglich gefordert sind. „Auf dem Arbeitsmarkt werden jetzt und auch zukünftig dringend Fachkräfte mit genau diesem Kompetenzprofil gebraucht. Erfolgreiche Absolvent*innen der Studiengänge erwarten also sehr gute Jobaussichten mit exzellenten Verdienstmöglichkeiten“, stellt der Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing. Percy Kampeis fest.

Die dualen Studiengänge integrieren Praxisphasen über Studierendenverträge bei Bayer, sodass die Studentinnen und Studenten die beruflichen Anforderungen kennenlernen und berufsqualifizierende Kompetenzen „on the job“ erlangen. Die Studentinnen und Studenten erlangen durch dieses innovative Studienmodell direkt aus der Praxis relevante Fähigkeiten und können anschließend (bio)pharmazeutische Produktionsanlagen und deren Reinraumumgebung ohne die sonst notwendige Einarbeitungszeit in kürzester Zeit planen, in Betrieb nehmen, betreiben und optimieren.

Der Umwelt-Campus Birkenfeld verfügt mit seinen Laboren und Technika über ideale Bedingungen für die neu konzipierten Studiengänge. Seit über 20 Jahren werden am Umwelt-Campus Bioingenieurinnen und -ungenieure und seit 10 Jahren Bio- und Pharmatechnikerinnen und -techniker in Bachelor- und Master-Studiengängen erfolgreich ausgebildet. (Quelle: Hochschule Trier)