Region: Einbrecher dringen auf Firmengelände ein – Scheibe an Rolltor eingeschlagen

HERRSTEIN. Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am heutigen Mittwoch, 26.7., zwischen 2.05 und 2.35 Uhr auf das Betriebsgelände einer metallverarbeitenden Firma in Herrstein in der Straße “Am Teich” ein. Die Täter überstiegen verschiedene Tore und gelangten so auf das Firmengelände.

An einer Halle schlugen sie die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten so in die Halle. Weiterhin beschädigten sie das Rolltor sowohl außen und innen durch den Versuch, ein Loch in das Rolltor zu schneiden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden die Täter vermutlich durch einen aufmerksamen Zeugen gestört und mussten die Tatörtlichkeit ohne Beute verlassen.

Nach dem derzeitigen Sachstand waren an der Tat drei Personen beteiligt. Eine nähere Personenbeschreibung oder ein Hinweis auf ein Fluchtfahrzeug liegen derzeit noch nicht vor. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist Sachschaden in Höhe eines oberen vierstelligen Eurobetrages entstanden.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)