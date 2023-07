Raucherpause am falschen Ort: Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer

SAARBRÜCKEN. Eine Raucherpause am falschen Ort hat für einen 41-Jährigen in Saarbrücken mit einer Festnahme geendet. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten Beamte den Mann am Montagabend am Saarbrücker Hauptbahnhof kontrolliert, der außerhalb der zugewiesenen Zone rauchte.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass das Kennzeichen des E-Scooters, den der Mann dabei hatte, manipuliert war. Eine Abfrage ergab dann, dass der Roller als gestohlen gemeldet worden war.

Zudem fanden die Polizisten im Rucksack des Mannes eine «nicht geringe Menge» Drogen und Bargeld in Höhe von 665 Euro. Die Stückelung der Geldscheine legte nach Angaben der Polizei den Verdacht nahe, dass der 41-Jährige mit Drogen handelte. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Quelle: dpa)