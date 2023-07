Erfolgreiches Crowdfunding: Neue Vereinskleidung für die “Musixxvereiner Baldringen & Zerf”

BALDrINGEN / ZERF. Im Jahr 2022 haben sich die beiden Musikvereine MV Baldringen e.V. und MV Lyra Zerf e.V. zu einer Musikgemeinschaft zusammengeschlossen und sind seit dem gemeinsam als “Musixxvereiner Baldringen & Zerf” unterwegs. Dabei stand auch die Anschaffung einer neuen Vereinskleidung in Form von Poloshirts und Softshelljacken an.

Da beide Vereine die Gesamtkosten nicht alleine stemmen konnten, starteten sie über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Genossenschaftlichen Finanzgruppe einen Aufruf. Im Laufe der vergangenen Wochen kam eine beachtliche Summe an Spenden zusammen. Am vergangenen Mittwoch (19. Juli) nun überreichte Dirk Müller, Regionaldirektor der Volksbank Trier eG, den Check in Höhe von 4.045 Euro an Vertreter*innen der Musixxvereiner Baldringen & Zerf.

Ein herzliches Dankeschön sei an dieser Stelle allen gesagt, die in den vergangenen Wochen und Monaten mit ihren großzügigen Spenden zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben und die Musixxvereiner auf diesem Wege unterstützt haben! Ein besonderer Dank gilt auch dem Team, das sich kreativ um ein neues Logo und die Anschaffung der neuen Vereinskleidung gekümmert hat – mit Namen Leon Merz, Julia Oppermann, Verena Schmitz, Lukas Schwickerath und Tanja Sieren sowie Bruno Thiel, der das Crowdfunding begleitet hat.

Der nächste Auftritt in neuer Vereinskleidung findet am Samstag, 5. August, ab 19.30 Uhr auf dem Kirmesplatz in Zerf statt. Weitere Infos auch unter www.facebook.com/musixxvereiner