Brems- und Gaspedal verwechselt: 82-Jähriger durchstößt Garagenwand beim Einparken

KIRN. Am frühen Abend des gestrigen Freitags, 14.7., fuhr ein 82-jähriger Mann in der Dhauner Straße in Kirn mit seinem Auto rückwärts in seine Garage ein. Hierbei verwechselte er Brems- und Gaspedal und stieß durch die rückwärtige Garagenwand.

Hiernach stürzte der Wagen zirka zwei Meter tief in den Hof des Nachbargrundstücks im Mühlenweg ab und blieb mit dem Heck auf einem Anhänger liegen. Weder der Fahrer noch andere Personen wurden verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 40.000 Euro. (Quelle: Polizeiinspektion Kirn)