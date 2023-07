RLP: Autohaus in Flammen – 40 Menschen evakuiert – Schaden in Millionenhöhe

LANDAU. Ein Autohaus im pfälzischen Landau ist in der Nacht zum Samstag in Brand geraten. Dabei sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, teilte die Polizei mit.

Weil der Brand drohte, auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen, wurden rund 40 Personen evakuiert. Sie konnten kurz darauf in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach rund sechs Stunden hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei wird nun überprüft, ob sich Asbestfasern durch den Brand freigesetzt haben. Bewohner im Umkreis waren dazu angehalten, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Die Warnung sei am Samstagmorgen aufgehoben worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er empfahl jedoch, Gegenstände im Außenbereich, wie Gartenmöbel, nass abzuwischen. (Quelle: dpa)