Unfall auf der B268: Pkw reißt bei Crash Lkw-Tank auf – 300 Liter Diesel ausgelaufen

STEINBACHWEIHER/B268. Am Mittwoch, den 05.07.2023 ereignete sich auf der Bundesstraße 268 zwischen Zerf und Trier in Höhe Steinbachweier kurz vor 15 Uhr ein Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein mit zwei Personen aus dem Kreis Trier-Saarburg besetzter Pkw die Strecke in Fahrtrichtung Trier. Am Ende der Ortslage kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort fuhr zu dieser Zeit ein 40-Tonnen Lkw/Auflieger-Gespann. Der Pkw prallte seitlich gegen den Lkw und beschädigte hierbei den Dieseltank des Transporters.

Dem glücklichen Umstand geschuldet, dass es kein Frontal- sondern ein seitlicher Aufprall auf den LKW war, wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden. #

Der Treibstofftank des Lkw wurde bei dem Aufprall derart beschädigt, dass ca. 300 Liter Diesel austraten und sich auf und neben der Fahrbahn verteilten. Die Straßenmeisterei Hermeskeil ist derzeit noch damit beschäftigt, die Fahrbahn vom Diesel zu befreien und zu reinigen. Auch muss Erdreich abgetragen werden, das durch den ausgelaufenen Treibstoff kontaminiert ist.

Zur Bergung des Lkw kam ein Autokran zum Einsatz. Neben der Straßenmeisterei waren die Feuerwehren aus Zerf und Paschel sowie die Polizeiinspektion Saarburg im Einsatz.

Die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn sind derzeit noch im Gange, die Strecke ist weiterhin für den Verkehr gesperrt. Mit einer zeitnahen Freigabe der Fahrbahn ist aber zu rechnen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.