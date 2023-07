++ Trier: Die Vorfreude steigt – Am Freitag startet das Moselfest Zurlauben ++

TRIER. Der Countdown läuft! In weniger als 48 Stunden ist Fassanstich am Zurlaubener Ufer und Triers beliebtestes Volksfest vor einzigartiger Kulisse – direkt am herrlichen Ambiente des Trierer Moselufers – wird offiziell eröffnet.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet auch in diesem Jahr wieder ein toll zusammengestelltes Programm an allen drei Tagen mit toller Live-Musik, einer großen Auswahl an Getränken- und Essenständen sowie dem beliebten Feuerwerk. Die Schirmherrschaft für Triers beliebtestes Volksfest übernimmt in diesem Jahr Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Großes Pyro-Spektakel: Das beliebte Feuerwerk findet am Freitagabend statt

Auch in diesem Jahr darf die große Bühne auf dem Moselfest natürlich nicht fehlen. Hier heizen am Freitagabend, ab 19 Uhr, die regionale Rock-Cover-Band “First Men on Mars” sowie die “Rock-Diamands” den Besuchern ordentlich ein und sorgen für Stimmung.

Abgerundet wird das Programm am Eröffnungstag mit einem echten Highlight! Das Feuerwerk, welches in seinem atemberaubenden Ausmaß bereits im letzten Jahr staunende und fröhliche Gesichter zurückließ, soll auch in diesem Jahr ein echtes Spektakel werden, wie der Veranstalter ankündigt.

Cover-Rock der Extraklasse auf der großen Bühne am Samstag

Am Samstag erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der großen Bühne am Moselufer die Bands “Backbeat” und “24th Frame”. Die Trierer Coverband “Backbeat” begeistert dabei mit einer großartigen Mischung aus Classic Rock, Blues und Soul ihr Publikum. Von CCR über Peter Maffay, Westernhagen und Santana – hier ist für jeden etwas dabei! Das die Band “24th Frame” Cover-Rock der Extraklasse steht, wissen nicht nur die Besucher des letzten Jahres. Wo diese Band zu Gast ist, ist Party angesagt! Seit 2019 nicht mehr aus der rheinland-pfälzischen Musikszene wegzudenken sorgen “24th Frame” für begeisterte Zuschauer und liefern eine geballte Ladung Action auf der Bühne.

FESTIVAL “Electronic River” am Sonntag mit TOP-ACTS !

Fast schon traditionell steigt am Sonntag, 9. Juli, das wohl größte “umsonst” Electronic-Festival in Rheinland-Pfalz auf der Bühne am Moselufer. Bei “Electronic River” sorgen auch in diesem Jahr namhafte DJ’s und DJane’s, echte Szene-Größen wie DOMINIK EULBERG, MATHIAS KADEN und the Most Wanted Lovely BETH LYDI sowie regionale Künstler, dafür, dass bei fetten Beats kein Tanzbein still steht. Von 12 bis 0 Uhr kann auf dem “Electronic River” abgefeiert werden.

Regionalität: Schausteller “Sonnier” auf beliebtem Kirmesplatz

Auf dem abgesperrten Festgelände laden unterschiedlichste Getränkestände sowie ein tolles Essens-Angebot das ganze Wochenende zum gemütlichen Verweilen ein. Klasse: Auch der Kirmesplatz ist in diesem Jahr wieder besetzt und so sorgt “Schausteller Sonnier” aus Badem als Generalunternehmer mit einem tollen Angebot für Abwechslung und jede Menge Spaß für Groß und Klein!

Die Trierer dürfen sich also auf ein tolles Fest freuen!