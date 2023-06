BITBURG. Am 23. Juni 2023 ist in der Bitburger Albachstraße im Bereich der Brücke ein kleiner Kater gefunden worden. Das Tier ist ca. 10-12 Wochen alt, schwarz mit einem weißen Fleck am Hals und zutraulich.

Eigentümer oder Interessenten wenden sich unter der Telefonnummer 06561-6001-222/223/224 an das Fundbüro der Stadt Bitburg. (Quelle: Stadt Bitburg)