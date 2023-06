Trier: Mit über 3 Promille – Glasflasche zerschlagen und Kontrahenten gestochen!

TRIER. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilt, kam es am gestrigen Montagnachmittag zu einer folgenschweren Attacke am Trierer Hauptbahnhof! Demnach attackierte ein alkoholisierter 30-jähriger Somalier einen 28-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Trier mit einer abgebrochenen Glasflasche.

Ermittlungen der Bundespolizei zufolge zerschlug der 30-Jährige eine Glasflasche, stach unvermittelt in Richtung des 28-Jährigen und verletzte ihn dabei am Unterarm – Schnittverletzungen waren die Folge.

Bereits vor dem Angriff zeigte sich der Mann, laut Bundespolizei Trier, aggressiv und zerschmetterte mehrere

Glasflaschen im Gleisbett. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Alkoholkonsum in einer Höhe von 3,08 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Der Angreifer wurde schließlich in Gewahrsam genommen und nach Ausnüchterung am Dienstagmorgen, 6:00 Uhr an seine Wohnanschrift entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.