ÜBErHERRN. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Überherrn im Saarland ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 54-Jährige in Richtung Frankreich unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so stark verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Für die Unfallaufnahme musste die B 269 vorübergehend voll gesperrt werden.