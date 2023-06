++ Ermordeter Arzt aus Gerolstein – Polizei geht zahlreichen Hinweisen nach ++

TRIER/EIFEL. Im Fall des vor einem halben Jahr ermordeten Gerolsteiner Arztes Steffen Braun sind inzwischen rund 70 Hinweise eingegangen. Die Polizei in Trier gab gegenüber dem Trierischen Volksfreund bekannt, dass die Ermittlungen weiterhin im Gange sind.

Der 53-jährige Orthopäde war Ende vergangenen Jahres spurlos verschwunden, und vor zwei Wochen wurde sein Leichnam von einem Wanderer in einem Wald bei Rockeskyll (Verbandsgemeinde Gerolstein) entdeckt. Die Obduktion ergab, dass der Mediziner ermordet wurde. Die genaue Todesursache wurde jedoch noch nicht veröffentlicht.

Die Ermittler sind sich sicher, dass der Täter oder die Täterin das Opfer gekannt haben muss. Oberstaatsanwalt Eric Samel erklärte gegenüber der Presse, dass der Täter “im näheren persönlichen Umfeld des Arztes” zu suchen sei. Bisher wurde im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen noch niemand festgenommen, und die Polizei setzt ihre Bemühungen fort, den Fall aufzuklären.

Steffen Braun, der als Orthopäde im Dauner Krankenhaus tätig war, wurde am Dienstag, dem 3. Januar, von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet. Das letzte Lebenszeichen von ihm stammt vom Freitag, dem 30. Dezember, als er mittags an seinem Arbeitsplatz in Daun gesehen wurde.

Sein Fahrzeug, ein schwarzer Ford Fiesta mit dem Kennzeichen DAU-PS 908, wurde einige Tage später in einem Waldgebiet zwischen Greimerath und Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) brennend aufgefunden. Das Auto stand auf einem Forstweg, der von der Landesstraße 52 in östlicher Richtung abzweigt. Der Wagen wurde mit Benzin angezündet und brannte vollständig aus. Greimerath befindet sich etwa 45 Kilometer entfernt von Brauns Heimatort Gerolstein, wo er mit seiner Familie lebte.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Klärung des Verbrechens und zur Ergreifung des Täters führen. Informationen werden unter den Telefonnummern 0651/9779-2480 oder vertraulich unter 0152/28854968 entgegengenommen.

Die Polizei hofft, dass diese Belohnung dazu beiträgt, entscheidende Informationen zu erhalten und den Fall zu lösen, damit Steffen Braun und seiner Familie Gerechtigkeit widerfährt.