Trier: Weitere Polleranlage am Domfreihof – fünfwöchige Bauarbeiten in der Sternstraße

TRIER. Am Übergang von der Sternstraße auf den Domfreihof beginnen am Montag, 3. Juli, die Bauarbeiten für eine weitere Polleranlage. Nach den bereits in den vergangenen Jahren gebauten Anlagen in der Liebfrauenstraße, der Windstraße, am Breitenstein und in der Straße Sieh um dich bildet diese Pollerreihe den letzten Bauabschnitt in der Zone 3 (Domfreihof) des Urbanen Sicherheitskonzepts.

In der Sternstraße werden insgesamt sieben Poller installiert, von denen zwei versenkbar sind. Die reine Bauzeit beträgt voraussichtlich fünf Wochen. Aufgrund der Aushärtezeit der Fugen zur Wiederherstellung des Pflasterbelags wird die Durchfahrt für Pkw allerdings für weitere drei bis vier Wochen nicht möglich sein, sodass mit einer Sperrdauer bis Anfang September zu rechnen ist.

Der Fußgängerverkehr ist davon nicht betroffen und wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Auch Radfahrerinnen und Radfahrer können das Baufeld passieren, sollten aber absteigen und schieben. (Quelle: Stadt Trier)