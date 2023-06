ROCKENHAUSEN. Ein 27 Jahre alter Mann ist am Sonntag in der Nähe von Niedermoschel (Donnersbergkreis) tödlich mit seinem Motorrad verunglückt. Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, geriet dann ins Schleudern und krachte in die Leitplanke.

Bei dem Sturz zog er sich schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Die Ursache für den Unfall ist demnach noch nicht zweifelsfrei geklärt. (Quelle: dpa)