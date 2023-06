Unwetter ziehen über Rheinland-Pfalz: Umgestürzte Bäume in der Region Trier

TRIER/MAINZ. Kräftige Niederschläge mit starkem Wind sind am Donnerstag über Teile von Rheinland-Pfalz gezogen. Dramatische Schäden wurden zunächst nicht bekannt, wie das Lagezentrum in Mainz am frühen Abend mitteilte. Mancherorts waren Bäume umgeknickt und auf Straßen gefallen.

Wegen umgestürzter Bäume war der Ort Henau im Rhein-Hunsrück-Kreis kurzfristig nicht erreichbar gewesen, wie ein Sprecher der Polizei in Simmern sagte. «Man hat das aber umgehend behoben.» Laut der Polizei in Koblenz wurden mehrere Häuser in Henau leicht beschädigt und bei einem Gebäude auch teils das Dach abgedeckt. Verletzt worden sei niemand.

In Trier gab es bis zum Nachmittag keine witterungsbedingten Unfälle oder größeren Einsätze, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Es seien ein paar Bäume umgefallen – in den Bereichen Trier, Saarburg und an der Mosel entlang.

Wettermäßig ruhig war es am Nachmittag auch in Alzey. «Wir haben keinen Regen. Es ist nur ein bisschen windig», sagte ein Sprecher. Ein Sprecher der Polizei in Koblenz sagte am Nachmittag: «Wir haben noch nichts Größeres. Ein paar Äste auf der Fahrbahn.»

Die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz sagten ihre Pressefest «aus Sicherheitsgründen leider sehr kurzfristig» ab, wie ein Sprecher der Freidemokraten mitteilte.