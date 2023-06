Update zur Geldautomaten-Sprengung im Saarland: Sie flohen Richtung Frankreich – zwei dunkle PKWs

SAARBRÜCKEN/REHLINGEN. Heute kam es in den frühen Morgenstunden zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Mittelstraße in Rehlingen (lokalo berichtete. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Gegen 4.20 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Rehlingen. Anschließend sollen die Personen mit einem, möglicherweise auch zwei PKWs über den Ortsteil Siersburg in Richtung der Landesgrenze zu Frankreich geflüchtet sein. Bei den Fahrzeugen soll es sich um eine dunkle Limousine der Marke Audi und einen dunkelfarbenen Ford handeln.

Bei der angegangenen Bankfiliale handelt es sich um ein reines Geschäftsgebäude. Über den entstandenen Sachschaden sowie die Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tatortaufnahme dauert an.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)