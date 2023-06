Bitburg: Öffentliches Gelöbnis bei strahlendem Sonnenschein – Oberst dankt jungen Soldaten

BITBURG. Bei strahlendem Sonnenschein gaben zahlreiche Zuschauer auf dem Spittel in Bitburg, darunter viele Familienangehörige der angetretenen Rekruten, am 15. Juni 2023 dem öffentlichen Gelöbnis von über sechzig Rekruten des Informationstechnikbataillons 281, Gerolstein, sowie des Informationstechnikbataillons 292, Dillingen an der Donau, einen würdigen Rahmen.

Die Gelöbnisansprache hielt Oberst Thorsten Niemann vom Kommando Informationstechnik-Services der Bundeswehr. Schon am frühen Nachmittag bot die Bitburger Innenstadt ein seltenes Bild: Zahlreiche junge Soldatinnen und Soldaten in Uniform bevölkerten die Fußgängerzone und schauten sich gemeinsam mit ihren Familienangehörigen die Stadt an, in der sie am Nachmittag ihr feierliches Gelöbnis ablegen sollten.

Als die Rekruten des Informationstechnikbataillons 281, Gerolstein, sowie des Informationstechnikbataillons 292, Dillingen an der Donau, dann um 15.00 Uhr auf dem Spittel aufmarschierten, bereiteten ihnen die zahlreich erschienenen Zivilisten einen herzlichen Empfang. Bürgermeister Joachim Kandels begrüßte die Soldatinnen und Soldaten sowie wie alle Zuschauer sehr herzlich. Kandels zog einen Vergleich zu seiner eigenen Zeit als Wehrpflichtiger mit der heutigen Situation, in der alle freiwillig ihren Dienst antreten.

Oberst Thorsten Niemann hielt die Gelöbnisansprache. Niemann lobte den Einsatz der Bundeswehr bei Krisenherden in aller Welt und machte deutlich, wie wichtig die Armee gerade in der aktuellen Lage für unser Land ist. Er dankte den jungen Soldatinnen und Soldaten für ihren Mut, sich für die Bundeswehr zu verpflichten, und wünschte eine lehrreiche und interessante Dienstzeit bei der Bundeswehr. Zuvor hatte er gemeinsam mit dem Kommandeur, Oberstleutnant Sascha Günther, und Bürgermeister Joachim Kandels die Front abgeschritten. Dann sprachen die Rekrutinnen und Rekruten den Treue-Eid. Abschließend erfolgte die Meldung: „Herr Oberst, ich melde Ihnen das Ende des Feierlichen Gelöbnisses“.

Musikalisch umrahmt wurde das Zeremoniell vom Heeresmusikkorps Koblenz. (Quelle: Stadt Bitburg)