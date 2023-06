Konz-Oberemmel: Renaturierung beginnt – natürliches Bachbett für Langwiesenbach

KONZ. Es kann losgehen: Nach einer langen Planungsphase beginnt in Konz-Oberemmel nun die Renaturierung und Umgestaltung rund um den Fallweiher. Zunächst werden im Wald Arbeiten für die Renaturierung des Baches durchgeführt, später starten die Bauarbeiten direkt am Weiher.

Zu einem ersten Spatenstich kamen Bürgermeister Joachim Weber, Ortsvorsteher Hermann-Josef Benzkirch sowie Vertreter der bauausführenden Firma Wacht, des Ingenieurbüros Paulus & Partner und der Verbandsgemeindeverwaltung bereits im vergangenen Monat zusammen. Nachdem jetzt alle nötigen Materialen geliefert werden konnten, startet die aktive Bauphase.

Geplant ist, dass der Langwiesenbach künftig teils in den Weiher, teils südlich des Weihers entlangläuft. Er wird dann durch ein neues, naturnahes Bachbett geleitet, was die ökologische Qualität des Gewässers und die Artenvielfalt steigert. Um dafür Platz zu schaffen, wird der Fallweiher verkleinert. Zusätzlich sollen die Böschungen so angelegt werden, dass es möglich wird am Ufer des Weihers entlang zu laufen. Neue Stege und Bänke tragen dazu bei, das Wasser erlebbar zu machen.

Die Umgestaltungs- und Renaturierungsmaßnahme wurde bereits Anfang des vergangenen Jahres vorbereitet. Doch aufgrund der immensen Kostensteigerungen im Jahre 2022 musste zunächst die Finanzierung neu gesichert werden. Im Frühjahr dieses Jahres konnte dann der Kampfmittelräumdienst seine Untersuchungen durchführen und die Freigabe für den Maßnahmenstart geben. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)