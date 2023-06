Trier: Veranstaltung “Brückenglück meets Moonwalker” – Römerbrücke wird gesperrt

TRIER. Wegen der Veranstaltung „Brückenglück/Moonwalk“ ist die Römerbrücke von Samstag, 10. Juni, 12 Uhr, bis Sonntag, 11. Juni, circa 12 Uhr, für jeglichen Fahrverkehr gesperrt.

Für den Verkehr aus der Karl-Marx-Straße in Richtung Trier-West gilt in diesem Zeitraum eine Umleitung über die Wallstraße und Kaiserstraße zur Moseluferstraße und weiter zur Konrad-Adenauer-Brücke als Moselüberquerung. Ab Samstag, 17 Uhr, ist zudem der rechte Fahrstreifen des Johanniterufers in Fahrtrichtung Konz gesperrt. Auf der verbleibenden Fahrspur gilt Tempo 30. Auch diese Regelungen gelten bis in die Mittagstunden des 11. Juni. (Quelle: Stadt Trier)