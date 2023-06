Trier: Kornmarkt wird zum “Platz der Kinderrechte” – Rechte von Kindern stärken

TRIER. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Wolfram Leibe wird am Dienstag, 13. Juni, ab 10 Uhr auf dem Trierer Kornmarkt der „Platz der Kinderrechte“ eingeweiht. Eine solche Benennung öffentlicher kommunaler Flächen soll dafür sorgen, dass die Rechte von Kindern im Alltag stärker wahrgenommen und so sicht- und erlebbar gemacht werden.

Die Idee stammt vom Kinderschutzbund Rheinland-Pfalz. In Trier hatte das Trierer „Netzwerk Kinderrechte“ die Initiative dazu ergriffen: „Jeder Platz der Kinderrechte ist ein Symbol dafür, dass Kinder in die Mitte der Gesellschaft gehören, ihre Rechte ernst genommen und beachtet werden. Dass der Kornmarkt die Zusatzbezeichnung Platz der Kinderrechte bekommt, zeigt, dass die Kinderrechte nicht nur in der UN-Kinderrechtskonvention und in der Landesverfassung niedergeschrieben sind, sondern auch auf lokaler Ebene ernst genommen werden“, betonen die Veranstalter in ihrer Einladung.

Der Trierer „Platz der Kinderrechte“ ist der insgesamt achte in Rheinland-Pfalz und der 16. bundesweit. Am 13. Juni eröffnen Kinder aus verschiedenen Einrichtungen mit OB Wolfram Leibe und Vertretern des Trierer Netzwerks Kinderrechte bei einer öffentlichen Feier auf dem Kornmarkt den Platz der Kinderrechte mit einem bunten Rahmenprogramm.

Das Netzwerk Kinderrechte besteht aus Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit, die in ihrer alltäglichen Arbeit mit Kinderrechten zu tun haben. Der vom Triki-Büro koordinierte Verbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rechte von Kindern nicht nur in der täglichen Arbeit zu stärken, sondern zudem Erwachsene für das Thema zu sensibilisieren. Neben dem jährlichen Kinderrechtetag in der Innenstadt bietet das Netzwerk Module für die Arbeit mit Gruppen sowie Fortbildungen an. WeitereInformationen über das Netzwerk, die Kinderrechte und das Platzprojekt: www.kinderrechte-trier.de. (Quelle: Stadt Trier)