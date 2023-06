Schweich: Pkw missachtet Vorfahrt – Abbiege-Crash mit schwerverletztem Motorradfahrer

SCHWEICH. Wie die Polizei Schweich mitteilt, ereignete sich am Sonntag, 04.06.2023, am Einmündungsbereich zwischen der BAB 1 Anschlussstelle Schweich und der L141 gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße 141 von Föhren in Richtung Schweich. Ein Pkw, der von einer 37-Jährigen geführt wurde und mit vier weiteren Insassen besetzt war, befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte in die Autobahneinfahrt einzubiegen.

Der PKW missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Hierdurch wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und eine 94-jährige Insassin des PKW leicht verletzt. Beide Personen kamen in naheliegende Krankenhäuser.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für ca. 1 Stunde teilweise gesperrt. Im Einsatz befand sich ein Notarzt, der Rettungsdienst Schweich, die Polizeiautobahnstation Schweich und die Polizeiinspektion Schweich.