Luxemburg: Tödlicher Unfall bei Radrennen – Radfahrer stirbt nach Sturz in Canach

CANACH/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am heutigen Samstagnachmittag bei einem größeren Radrennens im Landesosten von Luxemburg gegen 12.20 Uhr in Canach zu einem schweren Rennunfall, bei dem ein 73-jähriger Teilnehmer aus Belgien stürzte und sich schwerere Verletzungen zuzog.

Die Rettungsdienste waren rasch an der Unfallstelle, doch trotz einer notärztlicher Erstversorgung verstarb der Verunglückte noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und eine Untersuchung wurde in die Wege geleitet. Die Strecke war für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt.