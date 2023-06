Von Fahrbahn abgekommen und durch Weideumzäunung gedonnert – Fahrerflucht

NOSWEDEL. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort lautet der Tatvorwurf gegen den noch unbekannten Fahrer/Fahrerin eines graumetallicfarbenen PKW der Marke Toyota Corolla, Typ E 12.

Der/die Unfallflüchtige war am 31.5.2023 in Noswendel in der Seestraße unterwegs in Richtung L148 zwischen Nunkirchen und Bardenbach. Vermutlich um kurz vor Mitternacht kam er/sie in einer Linkskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte der Wagen nach links und durchbrach eine Weideumzäunung.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern manövrierte der Fahrer/Fahrerin seinen/ihren Wagen aus der Weide heraus und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Toyota Corolla, vermutlich Baujahr zwischen 2001 und 2007, müsste folgende Unfallschäden aufweisen:

Heckscheibe zerborsten

Schäden rechte Fahrzeugseite: hier fehlt die Abdeckung des Türgriffs und ein Blinkerglas, mehrere Radkappen verloren Innenkotflügel (vorne rechts) blieb am Unfallort zurück

Wer kann Hinweise auf einen Toyota Corolla geben, der diese Unfallschäden aufweist? Wer hat zu der beschriebenen Unfallzeit Wahrnehmungen im Bereich der Unfallstelle gemacht?

Die Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010 erbeten. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)