Studiwerk Trier: Berufsschüler lernen in Mensa mit Spitzenkoch aus Wien

TRIER. Eine spannende und lehrreiche Woche haben vier Jugendliche der Berufsbildenden Schule für Gestaltung und Technik Trier (kurz GuT) in der Mensa des Studiwerks erlebt. Gemeinsam mit dem Wiener Spitzenkoch Harald Fargel kochten die Schülerinnen und Schüler leckere Spezialitäten aus Österreich und präsentierten die Speisen auch den Gästen.

Vom „Waldviertel-Schnitzel“ über „Rindssuppe mit Kräuterfritatten“ bis zum „Wiener Kaiserschmarrn“ begleiteten Raziyah, Gergely, Yarnuhannadi und Albed den Ehrenpräsidenten des Verbandes der Köche Österreichs am Herd.

„Die jungen Menschen waren sehr neugierig und haben viele Fragen gestellt, auf die ich fast immer eine Antwort wusste“, beschreibt Harald Fargel seine Arbeit mit den Jugendlichen. „Diese Praktika vermitteln den SchülerInnen neben Einblicken in ein spannendes Berufsfeld auch neue Sprachkompetenzen“, erklärt Professorin Anke Wegner das Ziel des Projektes. Als Fachfrau für Didaktik der deutschen Sprache sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache hat die Professorin der Universität Trier das Austauschprogramm gemeinsam mit Ulrich Kühn, mit dem Ausbilder im Studiwerk, bereits 2018 entwickelt und bis heute fortgeführt.

Die jungen Migrantinnen und Migranten aus Syrien, Afghanistan und Tunesien sind hier in einem beispielhaften Modell der Integration durch Berufs- und Sprachqualifizierung eingebunden. Einen besonderen Erfolg konnte in der vergangenen Woche der Koch-Azubi Nassim Ali Jan im Studiwerk Trier erzielen. Der junge Syrer, der zur ersten Gruppe in diesem Projekt gehörte, hat bei einer Stadtmeisterschaft der Azubis in Trier den 3. Platz belegt. „Wir gratulieren Nassim ganz besonders zu diesem Erfolg und sind auch stolz, dass dieses Projekt den jungen Menschen tolle Perspektiven für die Zukunft ermöglicht“, freut sich Ausbilder Ulrich Kühn zum Abschluss der Aktionswoche. (Quelle: Studierendenwerk Trier)