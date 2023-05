Luxemburg: Einbrecher durch Babyphone ertappt und geschnappt

TETINGEN. In Tetingen wurde am Freitagmorgen ein Einbruch gemeldet, nachdem ein Babyphone eine Bewegungsmeldung übermittelte, obwohl niemand anwesend war. Die Anruferin gab sofort die Adresse und Details bekannt und gab an, mehrere Stimmen zu hören.

Eine erste Patrouille konnte einen Mann im Inneren des Hauses antreffen, ein weiterer Tatverdächtiger wurde von einer anderen Patrouille im Bus angetroffen. Auf der Dienststelle wurde bei Körperdurchsuchungen bei einer der Personen Diebesgut aufgefunden. Während den Amtshandlungen versuchte der Mann aus dem Polizeibüro zu flüchten, was jedoch verhindert werden konnte.

In Zwischenzeit wurde die Polizei bei einer Kontrolle eines verlassenen Gebäudes auf vier Personen aufmerksam, wobei einer der Männer die Flucht ergriff. Dieser sowie die drei anderen wurden zur Dienststelle verbracht. Auch an der Person, welche die Flucht ergriff, konnte Diebesgut aufgefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und eine Gegenüberstellung der Tatverdächtigen durchgeführt. Auf Anordnung wurden die beiden Männer, welche Diebesgut bei sich trugen, festgenommen und am Samstagmorgen einer Untersuchungsrichterin vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)