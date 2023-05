Ackermann springt mit: Tausende zur Echternacher Springprozession erwartet

ECHTERNACH. Wie in jedem Jahr am Dienstag nach Pfingsten findet heute in Echternach die traditionelle Springprozession statt. Erwartet werden rund 10.000 Teilnehmer.

Einer etwa 1000-jährigen Tradition gemäß bewegen sich die Gläubigen zu polkaartigen Melodien mit seitlichen Sprüngen – mal nach links, mal nach rechts – durch die Echternacher Innenstadt zur Basilika. Dort befindet sich das Grab des Heiligen Willibrord, des angelsächsischen Missionars aus dem 8. Jahrhundert, der das Kloster Echternach gegründet hatte.

Wie der SWR berichtet, werden Bischöfe aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland erwartet. Auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann wird erwartet und wohl auch selbst „mitspringen“.

Die Echternacher Springprozession gehört zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO, ist für Luxemburg identitätsbildend und zieht immer auch viele Pilger aus dem Bistum Trier an. Lange Zeit war der Tag der Springprozession im Großherzogtum schulfrei. Im Rahmen der konsequenten Trennung von Staat und Religion schaffte die luxemburgische Regierung diese Regelung allerdings vor vier Jahren ab.