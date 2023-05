Betrunkener zeigt Beamten den Mittelfinger: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Kurz vor 3.00 Uhr in der zurückliegenden Nacht wurde eine Patrouille in der Montée de Clausen auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der durch fehlerhaftes Manövrieren beinahe eine Kollision verursacht hätte. Die Beamten entschieden sich, das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren.

Ein Alkoholeinfluss wurde festgestellt, was ein diesbezüglicher Test bestätigte. Aufgrund des Resultates wurde der Führerschein eingezogen. Als Antwort auf die Amtshandlung wurde den Beamten der Mittelfinger gezeigt. Es folgt demnach noch ein zusätzliches Protokoll wegen Amtsbeleidigung.

Ein Anrufer meldete gegen 2.30 Uhr einen Wagen, der in Schlangenlinien über den boulevard de Kockelscheuer gesteuert wurde. Auf einer Parkfläche wurde der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Der Mann hatte deutliche Schwierigkeiten bei seiner Aussprache und ein Alkoholtest führte zur Ausstellung eines provisorischen Fahrverbotes.

Zur gleichen Zeit wurde eine Patrouille in Merl auf eine Person aufmerksam, die gegen ein Fahrzeug urinierte. Auf dem Dach war eine Bierdose abgestellt, und es stellte sich heraus, dass der Wagen kurz zuvor gesteuert wurde. Bei einer Kontrolle des Mannes stellte sich ferner heraus, dass gegen denselben ein Fahrverbot vorliegt. Es stellte sich drittens heraus, dass das beschmutzte Fahrzeug seiner Partnerin gehört.

Der Mann stand sichtlich unter Alkoholeinfluss und ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert um über das Doppelte überschritten wurde.

Zeugen, die sich in der näheren Umgebung aufhielten, konnten bestätigten, dass der Mann zuvor den Wagen gesteuert hatte. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Protokollerrichtung an.

Ebenfalls gegen 2.30 Uhr steuerte eine Verkehrsteilnehmerin auf eine Unfallstelle in der rue de Mersch zu und bemerkte erst im letzten Moment die Beamten. Die Fahrerin wurde kontrolliert und ein Alkoholeinfluss wurde festgestellt. Es folgte der Führerscheinentzug. (Quelle: Police Grand-Ducale)