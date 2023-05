Schock in der Landesbibliothek: Exhibitionist lässt vor drei jungen Frauen die Hosen runter

KOBLENZ. Wie die Polizei in Koblenz mitteilt, wurde sie am Mittwoch, den 24.05.2023, gegen 17 Uhr in die Landesbibliothek am Bahnhofsplatz gerufen. Dort hatte sich soeben ein Mann vor drei Heranwachsenden entblößt.

Die Einsatzkräfte konnten die drei Geschädigten noch in der Bibliothek antreffen, der Beschuldigte war bereits aus den Räumlichkeiten verwiesen worden. Die jungen Frauen gaben an, dass sich der Beschuldigte plötzlich vor ihnen die Hose heruntergezogen und sich entblößt habe. Man habe sich dann schnell entfernt und einer Mitarbeiterin Bescheid gegeben.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte den 32-jährigen Beschuldigten im Nahbereich antreffen.

Dieser räumte den Tatvorwurf ein und erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Gegen den 32-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen erfasst.