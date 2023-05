Vulkaneifel: Hinweis von Spaziergänger – vermisste 85-Jährige schnell wiedergefunden

DAUN. Am 24.5.2023, gegen 17.05, Uhr wurde eine 85-jährige Frau aus dem Dauner Stadtgebiet als vermisst gemeldet.

Umgehend liefen koordinierte Suchmaßnahmen durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun an. Aufgrund eines guten Zeugenhinweises eines Spaziergängers konnte die Vermisste durch die Beamtinnen und Beamten schnell im Bereich der Tennisplätze in Daun an der L46 angetroffen werden.

Die Dame war körperlich wohlauf und wurde nach Hause zurückgebracht. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)