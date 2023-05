KOBLENZ. Wie die Polizei in Koblenz mitteilt, meldete am Sonntagvormittag, 21.05.2023, die Mutter ihre beiden 5 und 6 Jahre alten Kinder in Koblenz-Neuendorf als vermisst.

Noch während der Anfahrt des Streifenwagens gab die Mutter Entwarnung. Die vermeintlich Vermissten waren bereits im eigenen Kinderzimmer wieder aufgefunden worden.

Wie sich für die Polizeibeamten vor Ort herausstellte hatten die beiden Kinder beim Versteckspiel den eigenen Kleiderschrank als gutes Versteck ausgewählt.