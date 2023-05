Luxemburg: Gefährliche Fahrmanöver bei Tuning-Treffen mit 200 Autos – Polizei greift ein

CONTERN. Kurz vor 22.00 Uhr wurden der Police Grand-Ducale am gestrigen am Freitagabend zahlreiche Autos in Contern gemeldet, die sich bei einer Tankstelle und auf mehreren Parkplätzen aufhalten und gefährliche Fahrmanöver durchführen würden. Vor Ort konnten Polizeibeamte in der Tat mehr als 200 Fahrzeuge antreffen. In der Folge wurden mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt.

Hierbei wurden zwei Führerscheine aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen eingezogen. In zwei Fällen wurde ein Spezialbericht zwecks Vorladung zur technischen Kontrolle verfasst und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Es wurden elf weitere Übertretungen festgestellt, derentwegen Bußgelder zwischen 49 und 145 Euro verhängt wurden (Quelle: Police Grand-Ducale)