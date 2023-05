Sexuelle Belästigung am Moselufer: Aggressiver Pöbler greift Joggerin ans Gesäß

KOBLENZ. Am Donnerstag, 11.5.2023, wurde der Polizei gegen 12.40 Uhr eine stark betrunkene und pöbelnde Person am Moselufer unterhalb des Rohrerpfads in Koblenz-Metternich gemeldet.

Zeugenaussagen zufolge soll der später Beschuldigte insbesondere Frauen angepöbelt und versucht haben, ihnen näher zu kommen. Einer bislang unbekannten weiblichen Joggerin soll er an den Hintern gegriffen haben.

Beim unverzüglichen Eintreffen der Polizeibeamten herrschte bei dem 50 Jahre alten Mann bereits eine stark aggressive Grundstimmung. Da er auch einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, musste er gefesselt und zunächst in den Streifenwagen verbracht werden. Während dieser Maßnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten enorm und versuchte, sie anzuspucken. Auch während der Fahrt ins Polizeigewahrsam verhielt er sich durchgehend unkooperativ und beleidigte fortlaufend die Einsatzkräfte.

Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen sexueller Belästigung, gefertigt.

Die Polizei sucht nun die geschädigte weibliche Joggerin oder Zeugen, die Angaben zu ihr machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 telefonisch 0261/103-2911 oder per E-Mail pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)