Ehestreit eskaliert: Polizei rückt mit sieben Streifenwagen an

SULZBACH/SAAR. Wie die Polizei Sulzbach mitteilt, kam es am Samstagabend, 13.05.23, in Sulzbach in der Sulzbachtalstraße gegen 23.40 Uhr zu einem Einsatz der Polizei.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen einem stark alkoholisierten ukrainischen Ehepaar, zu dem die Polizei gerufen wurde. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der 39-jährige gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme, die sich aufgrund von Sprachbarrieren schwierig gestaltete, kollabierte die 33-jährige Ehefrau des Aggressors und musste von Rettungssanitätern ärztlich behandelt werden. Da der Ehemann die Behandlung ständig zu stören versuchte, musste er mittels einfacher körperlicher Gewalt von den Rettungskräften getrennt werden.

Dies versuchte der Beschuldigte durch gezieltes Schlagen und Treten in Richtung der eingesetzten Beamten zu verhindern. Ohne dass jemand verletzt wurde, konnte der Angriff unterbunden werden.

Da mit Solidarisierungseffekten seitens der Zuschauer zu rechnen war, mussten insgesamt 7 Streifenwagenbesatzungen in den Einsatz gebracht werden.

Schließlich wurde der Aggressor in Gewahrsam genommen und er sowie seine Ehefrau zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Gegen den Mann wird nun ermittelt wegen Widerstands gegen sowie einem versuchten Angriff auf Vollstreckungsbeamte.