Zoll-Kontrolle in der Eifel – Mann transportiert fast 52 Kilogramm Tabak in Müllsäcken

KOBLENZ/PRÜM. Ein Mann hat in seinem Auto insgesamt 404 unversteuerte Tabakdosen in Müllsäcken transportiert.

Die insgesamt 51,6 Kilogramm Tabak entdeckten Beamte bereits am Samstag bei einer Kontrolle in der Nähe von Prüm, wie das Hauptzollamt Koblenz am Freitag mitteilte. Alle Tabakdosen waren demnach mit luxemburgischem Steuerzeichen versehen und wurden sichergestellt.

Der Fahrer musste den Angaben nach die Tabaksteuer von mehreren Tausend Euro zahlen und durfte dann weiterfahren. Laut Zollamt wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.