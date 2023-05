Wegen 10 Euro: 81-Jähriger rammt 39-Jährigem Messer in den Hals

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am gestrigen Mittwoch, den 10.5.2023, kam es gegen 17.20 Uhr in der Burbacher Straße in Saarbrücken zu einem Messerangriff.

Der 81-jährige Beschuldigte befand sich zu diesem Zeitpunkt am Fenster seiner Wohnung im Parterre, der 39-jährige Geschädigte stand vor dem Fenster auf dem Bürgersteig. Beide gerieten in Streit über 10 Euro, die der 39-Jährige von dem 81-Jährigen forderte. Hierbei drohte er diesem auch mit dem Tode, falls er das Geld nicht herausgeben würde.

Nachdem der 81-Jährige mehrfach die Herausgabe des Geldes verweigerte, ergriff er schließlich ein Küchenmesser und stach dem Geschädigten aus dem Fenster heraus in den linken Halsbereich unterhalb des Ohres. Der 39-Jährige musste operativ versorgt werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Der 81-Jährige Täter wurde festgenommen und wird morgen einem Richter vorgeführt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)